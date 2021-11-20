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Самая быстрая в России канатная дорога «Восток» заработала в Кузбассе

Общество
Самая быстрая в России канатная дорога «Восток» заработала в Кузбассе
pixabay.com  /  ermakovasve

Шерегеш, 20 ноября. Канатную дорогу длинной более двух километров запустили на горнолыжном курорте в Кузбассе. Подробности сообщила администрация Кемеровской области.

Канатная дорога «Восток», длина которой 2,2 километра, а также детский траволатор протяженностью 250 метров заработали в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» в Кемеровской области. Министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский рассказал о подъемнике.

«Сегодня здесь запустили уникальную канатную дорогу — с повышенными показателями устойчивости, всепогодную, которая может работать в самых серьезных сибирских условиях, а также траволатор, который позволит безопасно перевозить самых маленьких туристов», — прокомментировал министр.

Он отметил, что вместе с подъемником было открыто еще шесть трасс, каждая протяженностью в километр. Все эти действия являются шагами к выполнению поставленной губернатором задачи — вывести «Шерегеш» в топ лучших курортов мира.

Будут запущены первые чартерные рейсы в Шерегеш в новом зимнем сезоне. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о запуске рейсов с 27 ноября.

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курорт шерегеш канатная дорога
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