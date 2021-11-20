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АПЛ Северного флота провели учения с торпедными стрельбами в Баренцевом море

Армия
АПЛ Северного флота провели учения с торпедными стрельбами в Баренцевом море
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 ноября. Подводные лодки Северного флота (СФ) провели двусторонние учения с выполнением практических стрельб в акватории Баренцева моря, сообщила пресс-служба СФ.

К маневрам Северного флота привлекались атомный подводный крейсер стратегического назначения и многоцелевая АПЛ, отмечается в опубликованном релизе.

«Торпедная атака была выполнена при плавании кораблей на глубине около 100 метров. Стрельба проводилась практическим боезапасом (без боевой части)», — сказано в сообщении.

Субмарины Северного флота осуществили маневрирование и отработали тактику противолодочных действий, в том числе уклонения от «вражеских» торпедных атак, заявили в пресс-службе СФ.

Ранее стало известно об учениях ракетного фрегата ВМФ РФ «Адмирал Эссен» в Черном море, во время которых был осуществлен комплекс мер по прикрытию пунктов корабельного базирования от авианалетов условного противника.

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