Выставка «Ленинград. Дорога жизни» открылась в московском Музее Победы

Гостей музея ждут подлинные вещи блокадников, одежда и военная амуниция, фотографии, газеты, брошюры и почтовые открытки с видами осажденного города, а также более 20 живописных работ, некоторые из которых были созданы очевидцами событий.

«Мы хотели бы, чтобы подрастающее поколение знало об этом подвиге, знало об этом изобретении. О том, как во время войны были реализованы, казалось бы, немыслимые, дерзкие идеи: предложить построить дорогу со всей инфраструктурой на льду Ладоги, которая вообще считалась незамерзающим в зимнее время озером», — делится куратор выставки Анна Королева.

Дорога жизни начала свою работу 22 ноября 1941 года, когда по еще неокрепшему ладожскому льду проехала первая автоколонна. Эта трасса стала той нитью, которая в суровую зиму 1941 — 1942 годов связывала осажденный Ленинград со страной. Именно она была основным маршрутом доставки продовольствия и эвакуации населения в самые тяжелые дни блокады. Ладожская трасса — это фактически изобретение ленинградских ученых, военных и архитекторов.

«12 ноября первая экспедиция отправилась выяснять, как же пройти машинам с грузами, с драгоценными продуктами для города, с людьми, которых надо было срочно спасать, с детьми, по тонкому-тонкому льду», — рассказывает экскурсовод Музея Победы Анастасия Можаева.

К началу войны в Ленинграде оставалось около 400 тысяч детей. Сперва их вывозили на железнодорожном транспорте, а когда сухопутное сообщение было прервано — на водном. Зимой же эвакуация шла по ледовой трассе. В тот год стояли сильные морозы, температура воздуха опускалась до -44 градусов Цельсия. Эвакуированных жителей доставляли на эвакопункты, где их обогревали, обследовали, лечили и кормили.

«В этой витрине мы решили показать, как выглядела комната одного из жилищ в эвакопункте. Здесь и деревенская утварь, и элементы, которые приносили сюда специалисты, отвечающие за эвакуацию», — объясняет куратор выставки.

В блокадном Ленинграде продолжали нести службу работники культуры. Они старались поддержать граждан города и его защитников как могли. Выпускались сатирические плакаты, умалявшие достоинства врага, рисовались шаржи, работал театр музыкальной комедии, а по радио выступали поэты, писатели и композиторы.

«Странички юмора, сатирические зарисовки, картинки, стишата печатались в ленинградских газетах и журналах. Мы оформили некоторые из таких юмористических произведений вот в такой альбом, и с ним также можно ознакомиться на нашей выставке», — демонстрирует альбом Анна Королева.

Строительство Дороги жизни — важное событие в истории нашей страны. Этот путь помог отстоять Ленинград и спасти тысячи его жителей. Выставка учит нас жить вопреки всему.