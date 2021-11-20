МИД Северной Кореи подверг критике деятельность Совета ООН по правам человека

Пхеньян, 20 ноября. Совет Организации Объединенных Наций проводит расследования в отношении тех стран, чьи интересы противоречат позиции Запада, сказано в заявлении северокорейского МИД.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в 17-й раз принял резолюцию, которая осуждает нарушения прав человека на территории КНДР. Организация принимает этот документ каждый год, начиная с 2005-го.

«Совет ООН по правам человека сейчас отошел от своей изначальной цели и становится беспорядочным местом, где Запад, как ему вздумается, прицельно атакует независимые развивающиеся страны», — отметили дипломаты Северной Кореи.

В ведомстве добавили, что расследования ООН направлены только против тех государств, чьи ценности противоречат интересам стран Запада.

Как стало известно ранее, МИД Северной Кореи заявил о риске ядерной войны из-за «безрассудного поведения» США. По словам дипломатов, учения Вооруженных сил США Global Thunder являются подготовкой к конфликту.