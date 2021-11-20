Актер Афанасьев назвал Гаркалина светлым и чудным человеком

Москва, 20 ноября. Народный артист РФ Валерий Афанасьев прокомментировал печальную новость о смерти его коллеги Валерия Гаркалина. Он рассказал о человеческих качествах звезды комедии «Ширли-мырли».

По словам Афанасьева, он давно не виделся с актером. Однако артист признался в комментарии телеканалу «Звезда», что знал о болезни коллеги и внутренне молился за него.

«Он очень чудный человек. Светлый, чудный человек. И очень талантливый. Царствие небесное. И соболезнования семье», — подчеркнул актер.

Напомним, Валерия Гаркалина, которому было 67 лет, не стало 20 ноября. К смерти актера привели последствия коронавируса. Более точной причиной его ухода из жизни называли полиорганную недостаточность.

Прощание с артистом состоится в ГИТИСе 23 ноября. Именно в этом институте Гаркалин преподавал актерское мастерство. Место, где похоронят звезду комедии «Ширли-мырли», пока не называлось.