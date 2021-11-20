Правительство отменило объединение МСП Банка и ДОМ.РФ

Москва, 20 ноября. Российские власти решили отменить объединение МСП Банка и ипотечного банка ДОМ.РФ, пишет РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В ходе совещания было отмечено, что для обеспечения оптимизации работы Корпорации МСП в условиях пандемии необходимо проработать варианты е дальнейшего нахождения в составе МСП Банка и сценарий перепрофилирования кредитной организации. После этого будут выработаны решения для дальнейшего принятия в правительство.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осенью прошлого года объявил о слиянии МСП Банка и ДОМ.РФ в рамках реформы институтов развития. На базе этих двух организаций власти планировали создать универсальный банк.

Однако со временем правительство отказалось от идеи слияния госбанков. После этого с предложением о целесообразности сохранения МСП Банка под управлением Корпорации МСП выступило Минэкономразвития РФ. В конце сентября эту идею поддержали в кабмине.

Правительство ранее поддержало выделение 20 млрд рублей на льготное кредитование пострадавших от пандемии отраслей экономики. Кроме того, власти планируют направить дополнительные 38,5 млрд рублей на гранты малому и среднему бизнесу.

Текущая неделя оказалась богатой на внутриполитические события. Журналисты «ФедералПресс» рассказали, о чем шла речь на совместном совещании Правительства РФ и комиссии Госсовета.