В Латакии началось строительство Центра преподавания русского языка

В Латакии заложен первый камень в основание Центра преподавания русского языка при частной образовательной школе Аль-Мунир. Создание нового учебного заведения осуществляется при содействии Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, который ранее подписал меморандум о взаимопонимании в области научно-исследовательского сотрудничества с сирийским Университетом «Тишрин».
Специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал торжественной церемонии.
Центр призван оказать помощь местным студентам, которые подают заявки на обучение в России. Преподаватели проведут для них ускоренные курсы русского языка длительностью в один год.
Новое учреждение также будет носить имя Владимира Шухова — инженера, архитектора, изобретателя и ученого, который внес значительный вклад в развитие технологий нефтяной промышленности. Центр укрепит отношения между двумя странами и лучше познакомит местную молодежь с русским языком и культурой, а также поможет подготовить квалифицированные кадры для восстановления Сирии.
Строительство здания продлится около 30 месяцев. На пяти этажах, площадь каждого из которых составит около 1000 квадратных метров, помимо учебных помещений будут размещаться тренажерный зал, бассейн, кухня, ресторан, детский сад и игровые площадки.
Связь между центром и образовательными учреждениями Сирии, включая школу Аль-Мунир, будет поддерживаться с помощью современных средств коммуникации. В частности, планируется проведение онлайн-занятий со студентами и обмен учебными материалами по Сети, что крайне актуально в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Меморандум, ранее подписанный между БГТУ им. Шухова и Университетом «Тишрин», предполагает развитие сотрудничества в научно-исследовательской и культурной сферах, обмен студентами и постоянные контакты между преподавателями и сотрудниками двух вузов для консультаций, а также оценки совместных проектов и инициатив.
Кроме того, руководство сирийского университета обсудило с делегатами из России все сложности, которые могут появиться в ходе партнерства, и способы их разрешения. Деканат «Тишрина» рассчитывает на то, что преподавательский состав Белгородского университета, помимо академического обмена в области технологий, строительства, искусственного интеллекта и биологии, поделится опытом в развитии способностей студентов и поощрении их к участию в общественной деятельности.