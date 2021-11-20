В Латакии началось строительство Центра преподавания русского языка

В Латакии заложен первый камень в основание Центра преподавания русского языка при частной образовательной школе Аль-Мунир. Создание нового учебного заведения осуществляется при содействии Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова, который ранее подписал меморандум о взаимопонимании в области научно-исследовательского сотрудничества с сирийским Университетом «Тишрин».

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал торжественной церемонии.

Центр призван оказать помощь местным студентам, которые подают заявки на обучение в России. Преподаватели проведут для них ускоренные курсы русского языка длительностью в один год.

Новое учреждение также будет носить имя Владимира Шухова — инженера, архитектора, изобретателя и ученого, который внес значительный вклад в развитие технологий нефтяной промышленности. Центр укрепит отношения между двумя странами и лучше познакомит местную молодежь с русским языком и культурой, а также поможет подготовить квалифицированные кадры для восстановления Сирии.

Федеральное агентство новостей /

Строительство здания продлится около 30 месяцев. На пяти этажах, площадь каждого из которых составит около 1000 квадратных метров, помимо учебных помещений будут размещаться тренажерный зал, бассейн, кухня, ресторан, детский сад и игровые площадки.

Связь между центром и образовательными учреждениями Сирии, включая школу Аль-Мунир, будет поддерживаться с помощью современных средств коммуникации. В частности, планируется проведение онлайн-занятий со студентами и обмен учебными материалами по Сети, что крайне актуально в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Федеральное агентство новостей /

Меморандум, ранее подписанный между БГТУ им. Шухова и Университетом «Тишрин», предполагает развитие сотрудничества в научно-исследовательской и культурной сферах, обмен студентами и постоянные контакты между преподавателями и сотрудниками двух вузов для консультаций, а также оценки совместных проектов и инициатив.

Кроме того, руководство сирийского университета обсудило с делегатами из России все сложности, которые могут появиться в ходе партнерства, и способы их разрешения. Деканат «Тишрина» рассчитывает на то, что преподавательский состав Белгородского университета, помимо академического обмена в области технологий, строительства, искусственного интеллекта и биологии, поделится опытом в развитии способностей студентов и поощрении их к участию в общественной деятельности.