Мишустин назвал смерть Гаркалина невосполнимой утратой для театра и кино

Москва, 20 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Гаркалина в связи со смертью актера. Соответствующая телеграмма появилась на сайте правительства.

По словам главы кабмина, артист был ярким, многогранным и талантливым человеком, который обладал особым даром. Гаркалин вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра, добавил Мишустин.

«Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима», — подчеркнул премьер-министр.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Председатель правительства напомнил, что актер убедительно перевоплощался в персонажей произведений Шекспира и Гоголя. Роли актера в комедии заставляли миллионы людей смеяться до слез и восхищаться его гением, отметил Мишустин.

«Он щедро делился своими знаниями и опытом со студентами, начинающими актерами, многие годы преподавая в ведущих театральных вузах страны. Частицы безграничного таланта и очень доброй души навсегда останутся с его учениками», — подытожил глава кабмина.

Напомним, Валерий Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Почти за два месяца до смерти актер попал в больницу с коронавирусом. Память о звезде комедии «Ширли-мырли» могут увековечить в Москве.