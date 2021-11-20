Премьера нового седана Lincoln Zephyr состоялась на выставке в Гуанчжоу

Гуанчжоу, 20 ноября. Компания Lincoln презентовала новый седан Zephyr для рынка КНР. Его премьера состоялась на автомобильном салоне в китайском городе Гуанчжоу.

Продажи новинки стартуют в Китае в первом квартале 2022 года. Стоимость машины составит 39 906 долларов, что в переводе на российскую валюту составляет примерно 3 млн рублей.

По габаритам новый Lincoln Zephyr сопоставим с Lexus ES и Volvo S90. Его длина составляет 4 982 мм, ширина — 1 865 мм, а высота — 1 485 мм при длине колесной базы 2 930 мм. Под капотом авто расположен 2,0-литровый турбированный двигатель EcoBoost мощностью 246 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента, который работает совместно с 8-ступенчатой АКПП. С места до 100 км/ч седан ускоряется за 6,8 секунды. Ни о гибридных, ни об электрических модификациях пока не сообщается.

Китай оказался в числе мировых лидеров по объему предложения электрокаров. Об этом свидетельствуют данные компании Arcadis.