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Страдавший от алкоголизма Гаркалин боялся заразиться коронавирусом

Общество
Страдавший от алкоголизма Гаркалин боялся заразиться коронавирусом
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 20 ноября. Народный артист России Валерий Гаркалин в одном из своих последних интервью заявил, что из-за проблем с алкоголем был буквально на волосок от смерти. По его словам, ослабленный организм может не побороть коронавирус.

В начале мая на YouTube-канале Вячеслава Манучарова вышло интервью с Гаркалиным. Артист признался, что из-за злоупотребления спиртными напитками пережил два инфаркта, находился в коме две недели, пропустил много важных и счастливых моментов жизни.

«Был в коме 15 дней, прекратилась деятельность, я не мог дышать, я был на искусственной вентиляции легких. Вот сейчас заболеть ковидом мне опасно, потому что легкие мои уже пережили нечто подобное. А клиническая смерть была, когда были инфаркты», — делился он с ведущим.

Актер словно чувствовал приближение кончины. Гаркалина госпитализировали с коронавирусом 2 октября, он лечился в больнице в Коммунарке. В ночь на 20 ноября состояние артиста ухудшилось, у него начали отказывать внутренние органы. Позднее врачи констатировали смерть звезды «Ширли-мырли».

Прощание с народным артистом состоится в учебном театре ГИТИСа 23 ноября. Гражданскую панихиду могут посетить все желающие, проверять QR-коды у них не будут.

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актер смерть гаркалин
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