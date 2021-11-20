Порошенко потребовал от НАТО военной помощи и создания миссии на Украине

Киев, 20 ноября. Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил странам Североатлантического альянса создать в его стране спецмиссию и увеличить поставки вооружений в ВСУ для сдерживания «российской агрессии».

Пятый президент Украины и действующий лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в рамках Международного форума безопасности в канадском Галифаксе заявил, что НАТО следует рассмотреть возможность создания миссии на Украине. Порошенко указал, что Киеву требуется поддержка для того, чтобы и дальше противостоять «российской агрессии».

«Он призвал НАТО предоставить Киеву оборудование, включая противовоздушное оружие, что повысит для Москвы цену предполагаемого вторжения на Украину», — цититрует Порошенко пресс-служба.

Порошенко обратился к Канаде с просьбой повлиять на союзников НАТО и поставить Украине военную продукцию и средства радиоэлектронной борьбы. Экс-президент уверен, что это ускорит вступление Украины в НАТО и ЕС.

При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран и перебрасывает военных только в рамках собственных границ. Президент РФ Владимир Путин называл высказывания западных стран о том, что РФ якобы «стягивает войска» к украинским границам, алармистскими. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом подчеркнул, что Запад не подвергает принципиальной оценке воинственную риторику и военные приготовления на Украине.