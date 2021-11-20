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МИД Азербайджана: Баку согласен на саммит с Ереваном на высшем уровне в Брюсселе

Политика
МИД Азербайджана: Баку согласен на саммит с Ереваном на высшем уровне в Брюсселе
wikipedia.org  /  Khalilov / CC BY-SA 3.0

Баку, 20 ноября. Официальный Баку принял предложение Совета Евросоюза по организации переговоров с Ереваном в Брюсселе. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Президент ЕС Шарль Мишель, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 ноября провели телефонные переговоры. Глава Совета ЕС предложил сторонам организовать саммит на высшем уровне в Брюсселе.

По сообщениям азербайджанского ведомства, Баку согласен на переговоры с Ереваном в рамках саммита Восточного партнерства. Он также состоится в Брюсселе 15 декабря.

«Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. В этой связи азербайджанская сторона дала согласие на предложение президента Совета ЕС организовать встречу лидеров двух стран при посредничестве ЕС в рамках Брюссельского саммита...Мы считаем, что Брюссельский саммит и запланированная в этих рамках встреча создадут дополнительные возможности», — уточняется в сообщении.

Ранее политолог Сергей Марков подтвердил обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Россия негативно воспринимает инцидент на армяно-азербайджанской границе, отметил эксперт.

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Армения азербайджан брюссель
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