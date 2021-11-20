Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 15:12
15:12
Происшествия
Полиция задержала более 30 человек на криминальной сходке в Бурятии
15:07
Спорт
Бывший телохранитель Тайсона заявил, что боксер занимался сексом перед поединками
15:02
Общество
Кожевникова призналась, что ушла с курса Гаркалина ради съемок в сериале
15:02
Общество
Главврач Филатовской больницы Вечорко предупредил об опасности самолечения от COVID-19
15:01
Происшествия
Грузовик снес надземный пешеходный переход в Лакинске под Владимиром
15:01
Общество
Yahoo News Japan: полифенолы в составе шоколада полезны для здоровья и красоты
14:58
Весь мир
В Латакии началось строительство Центра преподавания русского языка
14:55
Происшествия
Погибшую в пожаре семью из шести человек похоронили в одной могиле под Воронежем
14:47
Общество
Голод и запах изо рта могут свидетельствовать о дефиците углеводов в организме
14:46
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после гибели двоих рабочих при обвале грунта в Одинцово
Все новости

Память о Валерии Гаркалине могут увековечить в Москве

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 14:19
Общество
Память о Валерии Гаркалине могут увековечить в Москве
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 20 ноября. Власти Москвы готовы поддержать предложение об установке памятной таблички народному артисту России Валерию Гаркалину, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Новость о смерти Гаркалина стала большим шоком для его друзей, коллег, столичных депутатов. В Мосгордуме выразили сожаление, что коронавирус все-таки оказался сильнее артиста.

«Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин», — поделился Герасимов с ТАСС.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в возрасте 67 лет. Почти два месяца он боролся с коронавирусом, но ослабленный организм не справился с инфекцией. Артист умер от полиорганной недостаточности.

Ранее актриса Жанна Эппле заявила о своей глубокой душевной связи с Гаркалиным. По ее словам, он прожил яркую, интересную жизнь.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Память о Валерии Гаркалине могут увековечить в Москве
актер гаркалин памятная табличка
Комментировать