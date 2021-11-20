Память о Валерии Гаркалине могут увековечить в Москве

Москва, 20 ноября. Власти Москвы готовы поддержать предложение об установке памятной таблички народному артисту России Валерию Гаркалину, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Новость о смерти Гаркалина стала большим шоком для его друзей, коллег, столичных депутатов. В Мосгордуме выразили сожаление, что коронавирус все-таки оказался сильнее артиста.

«Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин», — поделился Герасимов с ТАСС.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в возрасте 67 лет. Почти два месяца он боролся с коронавирусом, но ослабленный организм не справился с инфекцией. Артист умер от полиорганной недостаточности.

Ранее актриса Жанна Эппле заявила о своей глубокой душевной связи с Гаркалиным. По ее словам, он прожил яркую, интересную жизнь.