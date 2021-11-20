Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 15:12
15:07
Спорт
Бывший телохранитель Тайсона заявил, что боксер занимался сексом перед поединками
15:02
Общество
Кожевникова призналась, что ушла с курса Гаркалина ради съемок в сериале
15:02
Общество
Главврач Филатовской больницы Вечорко предупредил об опасности самолечения от COVID-19
15:01
Происшествия
Грузовик снес надземный пешеходный переход в Лакинске под Владимиром
15:01
Общество
Yahoo News Japan: полифенолы в составе шоколада полезны для здоровья и красоты
14:58
Весь мир
В Латакии началось строительство Центра преподавания русского языка
14:55
Происшествия
Погибшую в пожаре семью из шести человек похоронили в одной могиле под Воронежем
14:47
Общество
Голод и запах изо рта могут свидетельствовать о дефиците углеводов в организме
14:46
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после гибели двоих рабочих при обвале грунта в Одинцово
14:43
Происшествия
Женщина погибла в лобовой аварии под Волгоградом
Все новости

Москвичи с 21 ноября по 8 декабря смогут наблюдать в ночном небе пролет МКС

Наука
Москвичи с 21 ноября по 8 декабря смогут наблюдать в ночном небе пролет МКС
pxhere.com

Москва, 20 ноября. Международную космическую станцию можно будет увидеть в ночном небе с 21 ноября по 8 ноября, об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров.

Почти три недели жители Москвы и большей части России смогут невооруженным глазом увидеть пролет МКС. По словам российского космонавта, по яркости станция может соперничать с Юпитером и Венерой.

«Станция движется очень быстро, и поймать ее с помощью телескопа крайне сложно, а вот невооруженным глазом при определенных условиях она видна очень хорошо», — написал Шкаплеров в своих соцсетях.

При пролете по небосклону с запада на восток движение МКС обращает на себя внимание. Космонавт опубликовал таблицы с точным временем пролета станции. Смотреть нужно на юг, пояснил Шкаплеров.

Космонавт Петр Дубров, который сейчас находится на борту Международной космической станции, сфотографировал лунное затмение. Частное лунное затмение станет самым долгим за последние пять веков. На опубликованном снимке четко видно, как часть Луны погрузилась в земную тень.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Москвичи с 21 ноября по 8 декабря смогут наблюдать в ночном небе пролет МКС
мкс шкаплеров международная космическая станция
Комментировать