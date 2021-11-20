Москвичи с 21 ноября по 8 декабря смогут наблюдать в ночном небе пролет МКС

Москва, 20 ноября. Международную космическую станцию можно будет увидеть в ночном небе с 21 ноября по 8 ноября, об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров.

Почти три недели жители Москвы и большей части России смогут невооруженным глазом увидеть пролет МКС. По словам российского космонавта, по яркости станция может соперничать с Юпитером и Венерой.

«Станция движется очень быстро, и поймать ее с помощью телескопа крайне сложно, а вот невооруженным глазом при определенных условиях она видна очень хорошо», — написал Шкаплеров в своих соцсетях.

При пролете по небосклону с запада на восток движение МКС обращает на себя внимание. Космонавт опубликовал таблицы с точным временем пролета станции. Смотреть нужно на юг, пояснил Шкаплеров.

Космонавт Петр Дубров, который сейчас находится на борту Международной космической станции, сфотографировал лунное затмение. Частное лунное затмение станет самым долгим за последние пять веков. На опубликованном снимке четко видно, как часть Луны погрузилась в земную тень.