Муктада ас-Садр распустил лояльную ему вооруженную группировку шиитов

Багдад, 20 ноября. Лидер шиитской группировки «Бригада обещанного дня» Муктада ас-Садр в своем Twitter-аккаунте объявил о ее роспуске и о закрытии штаба.

Получивший большинство по итогам недавних парламентских выборов в Ираке политик потребовал от своих бойцов сдать оружие в течение 48 часов в качестве «жеста доброй воли».

«Пусть это станет началом роспуска вооруженных группировок, а также посланием безопасности и мира для всех людей», — написал лидер садристов в своем аккаунте в Twitter.

Заявление было сделано на фоне обвинений шиитов в попытке убить уходящего в отставку премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми. Покушение произошло 7 ноября. Тогда политик был атакован при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Handout pictures show the impacted areas inside the Iraqi Prime Minister's Mustafa al-Kadhimi residence in Baghdad following a "failed assassination attempt", according to security sources.



????Handout pic.twitter.com/eT42lDM0GJ — Kurdistan 24 English (@K24English) November 7, 2021

Накануне влиятельный шиитский священник сказал о необходимости провести чистку рядов. Недисциплинированных воинов предлагалось уволить, а не входящим в официальные силовые структуры частным подразделениям — сложить оружие.

Федеральное агентство новостей /

Подозреваемые в попытке убийства премьер-министра

Шиитские группировки оказались в центре крупного скандала сразу же после того, как произошло покушение на премьер-министра Ирака.

Начиненный взрывчаткой беспилотный аппарат врезался в дом политика, расположенный в особо охраняемой Зеленой зоне Багдада. Предполагается, что БПЛА был запущен с моста Республики на реке Тигр и был третьим по счету. Еще два оказались сбиты.

«Сейчас преждевременно говорить, кто совершил нападение. Мы проверяем доклады разведки и ждем первых результатов расследования», — пояснил источник в службах безопасности.

Средства массовой информации (СМИ) начали задаваться вопросом, кто организовал покушение? А потом появились предположения, что организаторами атаки стали боевики проиранских шиитских подразделений.

«Характер атак в регионе указывает на группы, связанные с Ираном. Вполне вероятно, что нынешнее нападение было осуществлено протегеранскими ополченцами, поскольку в Ираке, предположительно, беспилотников больше нет ни у кого, кто хотел бы атаковать иракского премьер-министра», — написала израильская газета the Jerusalem Post.

А уже 8 ноября появились обвинения в причастности шиитских ополченцев к нападению.

«Атака была совершена, по крайней мере, одним из поддерживаемых Ираном ополчением», — заявил источник в иракских спецслужбах.

Сотрудники службы безопасности в Багдаде на условиях анонимности уточнили, что покушение совершили группы «Катаиб Хезболла» и «Асаиб Ахль аль-Хакк», якобы которые действовали в тандеме. Правда, каких-либо доказательств представлено не было.

Усилившееся давление

Обвиненные в нападении на премьер-министра Ирака группировки отрицают все подозрения в свой адрес. Официальный представитель отрядов народного ополчения «Асаиб Ахль аль-Хакк» Махмуд аль-Рубайи заявил о том, что покушение было фейком.

«Я думаю, что взрыв был сфабрикован с целью сокрытия прежних преступлений и в связи с озабоченностью общественным мнением», — сказал аль-Рубайи.

The #assassination attempt on #Iraq’s Prime Minister @MAKadhimi was “fabricated”, #Iran-backed Iraqi Shia militia Asaib Ahl al-Haq spokesperson Mahmod al-Rubaeay said on Sunday pic.twitter.com/yN5SEC9t9h — MIDEAST TODAY (@MideastToday) November 7, 2021

Никаких доказательств в причастности шиитских группировок к покушению на иракского премьер-министра общественности в публичной среде еще не предъявлено. Журналисты обвиняют их лишь ссылаясь на цитаты анонимных источников среди силовиков.

В последние месяцы в Ираке наблюдается активное давление на проиранские силы. В декабре прошлого года в отрядах народного ополчения произошел раскол. От «Хашд Шааби» откололись сразу четыре подразделения общей численностью 15 тысяч человек.

Iraq's Sistani-backed factions break from Popular Mobilisation in blow to Iranhttps://t.co/8s5Cbiishg pic.twitter.com/zmXSleMei6 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 9, 2020

Федеральное агентство новостей /

Фракция создала собственную группировку под названием «Мобилизация святынь». Причиной раскола стало недовольство бойцов колоссальным влиянием иранского аятоллы Али Хаменеи.

Тегеранский религиозный лидер сыграл большую роль в формировании отрядов народного ополчения. Появление «Хашд Шааби» связано с фетвой, призывающей к созданию сил для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в 2014 году после того, как радикальные исламисты захватили большую часть севера Ирака.

Основную массу «Хашд Шааби» составляли бойцы «Организации Бадра», «Асаиб Ахль аль-Хакк» и «Катаиб Хезболла». После разгрома террористов в стране началась политическая борьба. Отряды народного ополчения оказались неудобны Багдаду, поскольку подчинялись Тегерану.

Растворение в официальных структурах

После окончания войны с террористами «Исламского государства», бойцы «Хашд Шааби» начали сталкиваться с обвинениями в свой адрес в нарушении гражданских прав, насилии и в угрозах правительственным ведомствам и дипломатическим миссиям. Официальный Багдад начал требовать от командования ополченцев расформирования неформальных подразделений.

Нынешнее заявление Муктады ас-Садра стало очередным этапом реформы силовых подразделений в Ираке. «Бригады обещанного дня» входили в число неофициальных вооруженных структур. Священник создал группировку в сентябре 2008 года с целью противодействия американской оккупации Ирака.

«Мы здесь для того, чтобы противостоять всем тем, кто хочет разорвать страну на части. Мы будем защищать шиитов, суннитов, арабов, курдов, христиан и остальных меньшинств», — пояснил официальный представитель садристского подразделения Абу Джафар аль-Тамими.

Это заявление появилось 10 августа 2017 года и Аль-Тамими сказал, что его структура не участвовала в битвах с террористами ИГ.

В целом группировка считалась одной из самых аккуратных, поскольку избегала столкновений с американцами в случае риска причинения вреда гражданским лицам. Тем не менее американские власти включили ее в число самых опасных подразделений, которые угрожают безопасности Ирака.

В числе других опасных группировок Вашингтон упоминает «Катаиб Хезболла» и «Асаиб Ахль аль-Хакк». По стечению обстоятельств, после инициативы Муктады ас-Садра «Катаиб Хезболла» также объявила о своем расформировании.

1 Организация запрещена на территории РФ.