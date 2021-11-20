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УАЗ может стать частью глобального автопроизводителя

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 14:06
Экономика
УАЗ может стать частью глобального автопроизводителя
uaz.ru  /  Пресс-служба УАЗ

Москва, 20 ноября. Группа «Соллерс Авто» готовит Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) к партнерству с глобальным концерном. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Согласно данным издания, реструктуризация предприятия направлена на развитие международного сотрудничества. Ни УАЗ, ни «Соллерс Авто» не справятся с инвестиционной нагрузкой, связанной с разработкой новой модельной линейки, уточнил собеседник газеты.

В связи с этим компания нуждается в иностранном партнере, который принесет собственную платформу для производства машин под своим брендом и под брендом УАЗа. Создание партнерства запланировано на 2022 год, заявил источник.

Ульяновский автозавод не может разрабатывать новые автомобили, заявил ранее директор предприятия Адиль Ширинов. В связи с этим, как только рынок прекратит нуждаться в утилитарных внедорожниках, их выпуск свернется, а сам завод закроется.

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уаз автомобили соллерс авто
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