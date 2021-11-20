Блогер Голос Мордора: «Мигранты оказались заложниками грязной и лицемерной политики»

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Миграционный кризис на белорусско-польской границе немного поутих, но все еще далек от разрешения. В Белоруссии находятся несколько тысяч выходцев — в основном из Ирака, лишь незначительная их часть решила вернуться домой.

Этот кризис — кризис лицемерия и двуличности. Причем вовсе не со стороны белорусского президента Лукашенко. Да, конечно, он использует его в своих целях, но не он автор и главный бенефициар кризиса. Миграционные потоки в Европу — огромный и очень прибыльный бизнес: просто кто-то нашел еще одну дыру на границе с Евросоюзом. Какое-то время пересечение границы и в Белоруссии было делом достаточно сложным, так как Лукашенко фактически охранял границы ЕС от мигрантов, но после известных событий он делать это отказался. И попытки пересечь границу просто вышли из-под контроля.

Можно ли называть этих людей беженцами? Очень хороший и сложный вопрос, ответ на который зависит от политической конъюнктуры. Ярые противники Лукашенко, особенно в Польше и Литве, отказываются считать этих людей беженцами, мотивируя тем, что те смогли добраться до Белоруссии, зачастую они достаточно хорошо одеты и внешне «не похожи на беженцев». В этих определениях есть огромная доля двуличия и лицемерия.

twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

Вспомните миграционный кризис 2015 года, когда сотни тысяч мигрантов ворвались на территорию Евросоюза с юга. Внешне они чем-то отличались от тех, кто мерзнет сейчас в лесах Белоруссии? Нет. Более того, зачастую это были здоровые молодые люди без семей. И вот тогда никто вопросов не задавал. Лукашенко обвинили в инструментализации мигрантов, звучали громкие заявления, что он использовал их как «живые снаряды».

Еще раз вспомним 2015 год: лагеря беженцев в Турции, которые появились там буквально с самого начала войны в Сирии. В этих лагерях скопилось огромное количество беженцев не только из Сирии. Это и Ирак, и Афганистан, и Африка. Реджеп Тайип Эрдоган держал этих людей в Турции в ужасных условиях, не позволяя им никуда двигаться. Но как только началась российская военная операция в Сирии, которая поломала и экспансионистские планы турецкого лидера, он открыл границу с Евросоюзом и буквально вытолкал туда сотни тысяч людей, заявляя, что все это — беженцы от российских бомбовых ударов. И этот нарратив мгновенно подхватили все мировые «свободные и независимые» СМИ, вовсе не заботясь никакой правдой.

Масштабы кризиса 2015 года и того, что происходит на польско-белорусской границе сейчас, несопоставимы. Мигранты, что скопились сейчас в Белоруссии, — капля в море в сравнении с тем потоком, который влился в Европу в 2015 году. И да — внешне это вполне обеспеченные люди, но это вовсе не отменяет того факта, что из своей страны они попросту бегут. Бегут от того, что в ней нет будущего, там идет бесконечная гражданская война, разрушена инфраструктура, а еще они представляют национальное меньшинство, которое не раз было обмануто мировым сообществом и которое еще совсем недавно уничтожалось в масштабах, сравнимых с уничтожением евреев во времена нацистской Германии. Их страна разрушена в результате агрессии, причем участниками этой агрессии были и те страны, у которых они сейчас просят помощи.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Удивительно поведение Польши. Эта страна ведет себя так, будто защищает Европейский союз от сотен танков и дивизий, прущих в Европу с востока. Звучат громкие заявления, даже анонсирован выпуск памятных монеты и банкноты «За оборону Европы». Но по факту польские силовики на границе противостоят нескольким сотням изможденных и замерзших людей, которых пытаются довести до крайней точки почти фашистскими методами: громкоговорители по ночам, прожекторы и стробоскопы, чтобы не давать людям спать, и, конечно же, применение ядовитой жидкости из водометов, настоящего пестицида, который разъедает кожу и глаза. А вся Европа, которая «блюдет» принципы гуманизма, стыдливо молчит. Только потому что лидером страны, из которой в Европу пытаются прорваться беженцы, является Александр Лукашенко.

А между тем даже в этом случае политика польских и европейских властей совершенно непродуктивна. Вы говорите, что Лукашенко использует мигрантов в качестве оружия? Лишите его этого оружия! Тех, кто скопился сейчас в Белоруссии, вполне можно и принять, их очень мало. Евросоюз ничего и не заметит. При этом будет показан гуманизм, настоящее цивилизованное отношение к человеку, а у Лукашенко не останется и этого козыря. Параллельно можно просто перекрыть пути, по которым мигранты попадают в Белоруссию, это очень несложно сделать, если опасаетесь еще большего количества людей, пытающихся прорваться в Евросоюз. Все можно решить очень просто, быстро и с большой политической выгодой. Но политики в ЕС, похоже, этого не понимают, а еще проблемой является Польша, которая считает себя одной из самых важных стран в Европе и использует ситуацию в своих собственных целях.

Скоро станет совсем холодно. Белорусские власти помогают людям питанием, одеждой, их разместили во временных лагерях, но надолго ли это все? Люди не смогут жить постоянно в таких условиях, да и Белоруссия не столь богатая страна, чтобы постоянно содержать эти лагеря. Надо искать решение кризиса, а для этого необходимы контакты ЕС и Белоруссии. Больше всего жаль людей, которые оказались заложниками грязной и лицемерной политики.