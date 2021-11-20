«Человек моей жизни»: актриса Эппле отреагировала на смерть Гаркалина

Москва, 20 ноября. Заслуженная артистка России Жанна Эппле заявила, что с Валерием Гаркалиным у нее была прочная душевная связь. Она выразила сожаление в связи с его скоропостижной смертью.

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в одной из столичных больниц. Почти два месяца он боролся с коронавирусом, но болезнь оказалась сильнее. Смерть друга глубоко потрясла Жанну Эппле.

«Это просто человек моей жизни, судьбы. Мы снимались вместе и дружили больше 30 лет, для меня это невероятная потеря», — поделилась она с РЕН ТВ.

В последнее время Гаркалин сильно болел и находился на аппаратах по переливанию крови, добавила Эппле. По ее словам, артист прожил красивую, яркую жизнь, она была наполнена интересными событиями.

Ранее актер Олег Басилашвили назвал смерть Гаркалина большой потерей для российского театра. Он добавил, что всегда восхищался своим коллегой.