Патриарх Кирилл заявил, что однополые браки никогда не будут признаны церковью в России

Москва, 20 ноября. Православная церковь никогда не признает браком сожительство однополых пар. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что подобное можно назвать только грехом.

Священнослужитель высказал жесткую позицию по поводу отношений между людьми одного пола. Предстоятель отметил, что Русская Православная Церковь никогда не признает подобный союз.

«Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом», — подчеркнул патриарх в своем интервью телеканалу «Россия-1».

Патриарх Кирилл отметил, что церковь на Западе находится в уязвимом положении из-за своих либеральных взглядов по этому вопросу. Он напомнил о многочисленных скандалах, которые связаны с содомией, педофилией, однополыми отношениями и католическими священнослужителями.

Большая часть россиян отрицательно относятся к гомосексуалам. Всероссийский центр изучения общественного мнения отметил, что около 75% опрошенных против легализации однополых браков.