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Наталья Штурм предположила, что одежду обгоревшей Хлебниковой пришлось срезать с кожей

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 13:42
Общество
Наталья Штурм предположила, что одежду обгоревшей Хлебниковой пришлось срезать с кожей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 ноября. Певица Наталья Штурм выразила поддержку своей коллеге по сцене Марине Хлебниковой. Артистка поделилась жуткими предположениями о серьезно пострадавшей при пожаре певице.

Штурм опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором призвала молиться за Хлебникову. По словам исполнительницы хита «Школьный роман», если это помогло в случае с певицей МакSим, то поможет и в новой ситуации. Артистка утверждает, что вторые сутки не может отключить воображение и представляет боль, которую испытывает ее обгоревшая коллега.

«Она и так вся живой нерв, беззащитная, худенькая… С ее мышечной массой такой ожог — это сразу кость… И наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей…» — предположила Штурм.

Певица возложила надежды на выздоровление Хлебниковой на врачей и на организм звездной пациентки. Кроме того, исполнительница уверена, что молитвы поклонников тоже сыграют свою роль.

Напомним, Марина Хлебникова пострадала при пожаре, который произошел вечером 18 ноября. Певица находится в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского. Спасение исполнительницы из загоревшейся квартиры попало на камеры видеонаблюдения.

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