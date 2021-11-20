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Депутат ГД Кумин предложил ограничить деятельность российских банков

Экономика
Депутат ГД Кумин предложил ограничить деятельность российских банков
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 ноября. Деятельность кредитных организаций в России следует ограничить. С таким предложением выступил депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что на долю 13 системно значимых банков приходится порядка 88,7% совокупных активов. По мнению парламентария, финансовые компании могли бы направлять часть своих средств в экономику государства.

Также Кумин предложил ввести банкам ограничения на выдачу кредитов гражданам. В стране насчитывается большое число случаев, когда люди не могут выплатить заемные деньги, обратил внимание депутат.

«Там историй миллион, как люди не платят, а они все равно суют туда деньги, вот эти системные банки», — заявил он.

Наделение ЦБ правом использования прямых количественных ограничений (ПКО) в сфере кредитования — это вынужденная мера, обусловленная ростом долговой нагрузки населения. Об этом заявил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Олег Рябов.

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