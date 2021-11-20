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Роспотребнадзор проверяет фирму, которая обеспечивала питанием петербургскую школу №575
Общество
Роспотребнадзор проверяет фирму, которая обеспечивала питанием петербургскую школу №575
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Роспотребнадзор проводит проверку в отношении фирмы «Флоридан», обеспечивающую питанием школу №575 в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, накануне ученики начальных классов петербургской школы №575 почувствовали себя плохо, предположительно, после школьного обеда. Дети пожаловались на боль в животе, рвоту и высокую температуру.

По данным источника ФАН, госпитализированы были двое школьников. Всего от отравления пострадали пять человек.

«Учащиеся начальных классов школы №575 пожаловались на отравление 19 ноября. Госпитализировали с острой кишечной инфекцией двоих: учащегося второго класса и учащуюся первого класса. Девочку отпустили домой, мальчик идет на поправку», — рассказал ФАН источник.

По информации СМИ, в 2020 году на Приморский район претендовал «Комбинат социального питания Красносельского района», но УФАС аннулировало торги, и Смольный проводил их заново. По их итогам кормить 575 школу стала компания «Флоридан».

Сейчас же масштабную проверку фирмы «Флоридан» по факту отравления детей планирует начать и прокуратура.

Отметим, одну из крупных школ Санкт-Петербурга в 2021 году открыл губернатор Северной столицы Александр Беглов. Школа №575 рассчитана на 64 класса, в ней учатся 1600 учеников. Из них 228 детей в этом году пошли в первый класс.

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петербург отравление беглов
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