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Участников Открытого чемпионата Австралии обязали вакцинироваться от COVID-19

Спорт
Участников Открытого чемпионата Австралии обязали вакцинироваться от COVID-19
wikipedia.org  /  2007. urtea

Мельбурн, 20 ноября. Невакцинированные от коронавируса теннисисты не смогут принять участие в Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тили сообщил в разговоре с журналистами BBC, что теннисисты, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, не будут допущены к участию в турнире. По его словам, привиться от коронавируса обяжут и всех сотрудников, задействованных на соревнованиях в Мельбурне.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января 2022 года. Действующими победителями турнира «Большого шлема» являются японская теннисистка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Ранее немец Александр Зверев стал третьим полуфиналистом итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он победил поляка Хуберта Хуркача и теперь сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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