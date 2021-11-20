Избирком Ливии зарегистрировал 23 кандидата на президентских выборах

Триполи, 20 ноября. Высшая избирательная комиссия Ливии заявила об увеличении числа кандидатов на президентских выборах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

За минувшие сутки в столичный офис подали документы семь человек: Осман Абдель Джалиль, Абд Ислам Юнис Рахиль, Фатхи Башага, Мухаммед Халед аль-Гвейль, Марван Амиш, Абдель Хаким Акшель и Исмаил аш-Шативи. В подразделение ВИК в Бенгази обратился один гражданин — Усама аль-Барасси.

«Число зарегистрированных кандидатов в президенты увеличилось до 23», — говорится в сообщении.

Специалисты комиссии приняли документы и направили их генпрокурору, Службе уголовных расследований и Генеральному управлению паспортов и гражданства в соответствии с Законом №1 от 2021 года о выборах главы государства, чтобы определить, в какой степени их заявления соответствуют требованиям. После проверки их внесут в предварительный список, который опубликуют не позднее 23 ноября.

Высшая избирательная комиссия Ливии также продолжает регистрацию кандидатов в парламент. Их число увеличилось до 1231 человека.

Граждане североафриканского государства имеют право подать документы в ВИК до 22 ноября включительно. Регистрация проходит в соответствии с законом о выборах, утвержденным палатой представителей.