Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 13:41
13:39
Экономика
Депутат ГД Кумин предложил ограничить деятельность российских банков
13:35
Весь мир
Избирком Ливии зарегистрировал 23 кандидата на президентских выборах
13:32
Спорт
Участников Открытого чемпионата Австралии обязали вакцинироваться от COVID-19
13:32
Общество
Сербская и югославская певица Мерима Негомир скончалась в 69 лет
13:29
Весь мир
Премьер-министр Ливии провел опрос среди граждан на тему выборов
13:27
Политика
Депутат Госдумы Белик: политики в США зарабатывают деньги на идеях о «российской угрозе»
13:27
Происшествия
Бастрыкин требует доклад по делу петербурженки, выгонявшей детей-аутистов с площадки
13:27
Экономика
Расчеты комплексов «Искандер-М» отработали стрельбы в Ивановской области
13:26
Общество
«Почта России» начнет доставлять посылки на Ямал с помощью беспилотников
13:25
Экономика
Стоимость газа и электроэнергии в Германии вырастет более чем на 20%
Все новости

Избирком Ливии зарегистрировал 23 кандидата на президентских выборах
Весь мир
Избирком Ливии зарегистрировал 23 кандидата на президентских выборах
www.facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 20 ноября. Высшая избирательная комиссия Ливии заявила об увеличении числа кандидатов на президентских выборах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

За минувшие сутки в столичный офис подали документы семь человек: Осман Абдель Джалиль, Абд Ислам Юнис Рахиль, Фатхи Башага, Мухаммед Халед аль-Гвейль, Марван Амиш, Абдель Хаким Акшель и Исмаил аш-Шативи. В подразделение ВИК в Бенгази обратился один гражданин — Усама аль-Барасси.

«Число зарегистрированных кандидатов в президенты увеличилось до 23», — говорится в сообщении.

Специалисты комиссии приняли документы и направили их генпрокурору, Службе уголовных расследований и Генеральному управлению паспортов и гражданства в соответствии с Законом №1 от 2021 года о выборах главы государства, чтобы определить, в какой степени их заявления соответствуют требованиям. После проверки их внесут в предварительный список, который опубликуют не позднее 23 ноября.

Высшая избирательная комиссия Ливии также продолжает регистрацию кандидатов в парламент. Их число увеличилось до 1231 человека.

Граждане североафриканского государства имеют право подать документы в ВИК до 22 ноября включительно. Регистрация проходит в соответствии с законом о выборах, утвержденным палатой представителей.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Избирком Ливии зарегистрировал 23 кандидата на президентских выборах
выборы ливия регистрация кандидаты
Комментировать