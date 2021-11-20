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Депутат Госдумы Белик: политики в США зарабатывают деньги на идеях о «российской угрозе»

Политика
Депутат Госдумы Белик: политики в США зарабатывают деньги на идеях о «российской угрозе»
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 20 ноября. Американские политики хотят быть ближе к «кормушке» бюджета США. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Сенатор Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину». Ограничения могут коснуться въезда военных, сотрудников разведки, а также нефтегазового сектора и банков.

Депутат Белик объяснил инициативу сенатора в беседе с журналистами РИА Новости. Он считает, что таким образом политики хотят быть ближе к «кормушке» американского бюджета. На идеях о «российской угрозе» в США зарабатывают, уверен Белик.

«Считаю, что в культурном западном мире, как всегда, все упирается в деньги. И та группа сенаторов, которая, стуча кулаком, требует новых санкций, просто оказалась вне кормушки и хочет в нее залезть хотя бы пальцем», — отметил собеседник издания.

Ранее конгрессмены предложили не признавать выборы в России в 2024 году, если действующий лидер Владимир Путин вновь окажется на посту. Инициатива вызвала возмущение в Госдуме. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал Вашингтон не вмешиваться в дела РФ.

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