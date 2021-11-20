Премьер-министр Ливии провел опрос среди граждан на тему выборов

Триполи, 20 ноября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что большинство граждан поддерживает его планы баллотироваться в президенты. Об этом сообщает издание Alsaaa24.

Глава кабмина провел опрос через Google-сервис, в котором поинтересовался у ливийцев, желают ли они видеть его на выборах, запланированных на 24 декабря, в качестве кандидата.

«85,4% респондентов попросили меня баллотироваться в президенты», — заявил он.

Абд аль-Хамид Дабиба уточнил, что опрос проводился среди жителей девяти муниципалитетов, включая Триполи, Бенгази и Мисурату. В нем проголосовало более 38 тысяч человек.

Премьер-министр неоднократно заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента. Однако это противоречит его мартовским обещаниям, которые он давал во время вступления в должность главы переходного правительства.

Согласно законодательству Ливии, Дабиба не может баллотироваться на пост руководителя страны. Он не сложил полномочия за три месяца до плебисцита.

Премьер-министр не собирается отступать и готов надавить на Высшую избирательную комиссию ради регистрации на выборах президента. Местные СМИ пишут, что по его просьбе вооруженные группировки заблокировали работу нескольких столичных центров ВИК.