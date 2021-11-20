Расчеты комплексов «Искандер-М» отработали стрельбы в Ивановской области

Иваново, 20 ноября. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» из состава гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили объекты условного противника на учениях в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе маневров ракетчики отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, а также развертывание пусковых установок и транспортно-заряжающих машин для нанесения ударов.

«Военнослужащие выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности», — говорится в сообщении.

В учениях были задействованы около 100 военнослужащих и свыше 15 единиц вооружения, а также военной и специальной техники.

Стоит отметить, что в начале октября 2021 года в России состоялись масштабные антигиперзвуковые учения. В ходе маневров российские военные отразили массированные удары авиации, а также оборонялись от крылатых и гиперзвуковых ракет условного противника.