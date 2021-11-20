Роман Архипов о российском шоу-бизнесе: «Теплое уютное болотце»

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет экс-солист группы «Челси» Роман Архипов.

Звезда Романа Архипова зажглась на «Фабрике звезд-6» в 2006 году. После этого проекта он подписал семилетний контракт с Виктором Дробышем вместе с другими исполнителями: Арсением Бородиным, Алексеем Корзиным, Денисом Петровым.

На шоу «Давай поговорим» Архипов расскажет о выступлении с коллективом вплоть до завершения проекта «Фабрика звезд. Возвращение» в 2011 году. После пяти лет работы с Дробышем в «Челси» Роману стало скучно, и он досрочно без скандалов покинул «Челси», когда группа была на подъеме, «а не бежал как крыса с корабля».

Также Архипов коснется темы своего переезда в США. В возрасте 26 лет он «уехал искать счастья». В Америке, по признанию артиста, началась его настоящая «фабрика звезд». Речь о работе певца с профессионалами американского шоу-бизнеса. К примеру, ему удалось поработать с гитаристом группы Bon Jovi. В целом, об американских звездах у Романа сложилось позитивное впечатление, как об обычных людях, которых можно встретить где угодно. Архипов вспомнил случай о том, как ужинал за соседним столом с Джанет Джексон, но узнал ее только благодаря вездесущим папарацци, которые снимали американскую топ-звезду. А в целом о шоу-бизнесе в США у Романа только позитивные эмоции, по его словам, «это волшебство, искусство, делают вещи которые нужны и важны для людей».

Роман «не любит говорить» о кадрах папарацци, запечатлевших его с Екатериной Климовой в Лас-Вегасе, но помнит, что наснимали они достаточно много. Почему эта история, которая произошла в США, получила такой резонанс в России? Архипов поясняет: снималось кино, поэтому фотографов, освещавших съемки, было очень много.

Говоря о российском шоу-бизнесе, Роман довольно откровенен. Он считает, что «здесь как было теплое уютное болотце, так и ничего не поменялось». По его словам основа этой сферы индустрии развлечений — «дебильные слова, побольше мата, чтобы пипл хавал и лох цепенел». Также Архипов отметил, что «волосы дыбом встают от уровня похабщины и безвкусицы. Эпатаж заменил талант и нет энергии». В российском шоу-бизнесе певцу скучно и тесно.

Большое интервью с Романом Архиповым смотрите 21 ноября на площадке ФАН.