Стоимость газа и электроэнергии в Германии вырастет более чем на 20%

Берлин, 20 ноября. Коммунальные предприятия ФРГ объявили о корректировке тарифов на 2022 год. Это коснется порядка 2,7 млн домохозяйств, сообщило немецкое агентство Tagesshau.

В среднем рост цен составит примерно 24,6%. Согласно данным Check24, для собственников жилья с потреблением 20 000 киловатт-часов (кВтч) это означает дополнительные расходы на сумму 369 евро в год.

Отмечается, что в ноябре стоимость газа будет рекордно высокой. Среднестатистическая немецкая семья (20 000 кВтч) на текущий момент платит за голубое топливо в среднем 1424 евро в год, что соответствует цене 7,1 цента за киловатт-час. В 2020 году этот показатель составлял 1174 евро, что почти на 18% меньше.

К весне следующего года газ подешевеет до 50 евро за МВт·ч, рассчитывают в Еврокомиссии. Причинами энергокризиса в регионе ЕК назвала влияние COVID-19, а также умение участников рынка приспосабливаться к росту спроса на энергоносители в процессе восстановления экономики.