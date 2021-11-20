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Экономика
Стоимость газа и электроэнергии в Германии вырастет более чем на 20%
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Стоимость газа и электроэнергии в Германии вырастет более чем на 20%

Экономика
Стоимость газа и электроэнергии в Германии вырастет более чем на 20%
2qm.ru  /  Борис Гришин

Берлин, 20 ноября. Коммунальные предприятия ФРГ объявили о корректировке тарифов на 2022 год. Это коснется порядка 2,7 млн домохозяйств, сообщило немецкое агентство Tagesshau.

В среднем рост цен составит примерно 24,6%. Согласно данным Check24, для собственников жилья с потреблением 20 000 киловатт-часов (кВтч) это означает дополнительные расходы на сумму 369 евро в год.

Отмечается, что в ноябре стоимость газа будет рекордно высокой. Среднестатистическая немецкая семья (20 000 кВтч) на текущий момент платит за голубое топливо в среднем 1424 евро в год, что соответствует цене 7,1 цента за киловатт-час. В 2020 году этот показатель составлял 1174 евро, что почти на 18% меньше.

К весне следующего года газ подешевеет до 50 евро за МВт·ч, рассчитывают в Еврокомиссии. Причинами энергокризиса в регионе ЕК назвала влияние COVID-19, а также умение участников рынка приспосабливаться к росту спроса на энергоносители в процессе восстановления экономики.

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германия газ электроэнергия
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