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Армия
Политолог Лукьянов: США и НАТО закупают российское оружие, чтобы разгадать его секреты
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Политолог Лукьянов: США и НАТО закупают российское оружие, чтобы разгадать его секреты

Армия
Политолог Лукьянов: США и НАТО закупают российское оружие, чтобы разгадать его секреты
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 20 ноября. США и страны НАТО изучают приобретенное у России вооружение, чтобы создать средства, которые смогут ему противостоять. Об этом заявил политический обозреватель Александр Лукьянов.

Ранее стало известно, что в 2021 году страны НАТО значительно нарастили закупки российского вооружения. В первую десятку импортеров такой продукции из России вошли США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

Российский политолог Александр Лукьянов выразил уверенность, что западные страны пытаются раскрыть секреты российского вооружения, поэтому наращивают объемы его закупок, передает «Царьград».

«Выходит, допустим, новый самолет. Су-853. Соответственно, Су-852 можно продавать иностранцам. Но в Су-853 задействована технология кувырка через голову в воздухе. Как правило, это доработанная технология из Су-852. Допустим, те же американцы покупают небольшую партию Су-852 и привозят их в разные научно-технические центры по всей стране, где Су-852 разбирают до винтика, пытаются понять, на чем основана технология кувырка в Су-853, и делают противокувырковое оружие», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что ранее Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.

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