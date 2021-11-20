Сменивший имидж сын Джоли Пакс произвел фурор после выхода в свет

Лос-Анджелес, 20 ноября. Приемный сын голливудской актрисы Анджелины Джоли Пакс вышел в свет после смены имиджа. Молодой человек посетил премьеру документального фильма Paper And Glue вместе с матерью и сестрой и произвел фурор.

Звезда кино поделилась снимком, сделанным во время премьеры, на своей странице в Instagram. Джоли выбрала для выхода в свет элегантную черную юбку, свитер и туфли на каблуках. Дочь актрисы Шайло пришла на премьеру в широких рваных джинсах, кедах и черном худи.

Однако особенно выделялся на мероприятии сменивший имидж сын знаменитости. Пакс позировал рядом со звездной матерью в серых джинсах, кедах и клетчатой рубашке. Молодой человек отрастил волосы, а также избавился от усов и бороды, благодаря чему стал выглядеть более сдержанно и мужественно.

Анджелина Джоли и ее бывший муж — актер Брэд Питт — усыновили Пакса на юге Вьетнама в 2007 году. Всего же у экс-супругов шестеро детей, причем только трое из них являются биологическими наследниками. Помимо Пакса, пара усыновила Мэддокса из Камбоджи и Захару из Эфиопии.

По данным СМИ, Питт тяжело переживал развод с Джоли, поэтому больше не хочет влюбляться. Его веру в светлые чувства подорвала битва за опеку над детьми.