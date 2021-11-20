Прощание с Гаркалиным состоится 23 ноября

Москва, 20 ноября. Прощание со звездой фильма «Ширли-мырли» Валерием Гаркалиным пройдет в учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИСа) 23 ноября. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, прощание с актером начнется ориентировочно в 11:00. Место похорон Гаркалина пока не называется. Заславский уточнил в беседе с ТАСС, что спрашивать QR-коды на церемонии прощания не будут.

«Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания», — призвал ректор ГИТИСа.

Напомним, Валерий Гаркалин ушел из жизни 20 ноября. Перед смертью, 67-летний актер провел почти два месяца в больнице, куда он попал в начале октября с коронавирусом. Причиной смерти артиста называют полиорганную недостаточность.