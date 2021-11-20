Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 13:41
13:39
Экономика
Депутат ГД Кумин предложил ограничить деятельность российских банков
13:35
Весь мир
Избирком Ливии зарегистрировал 23 кандидата на президентских выборах
13:32
Спорт
Участников Открытого чемпионата Австралии обязали вакцинироваться от COVID-19
13:32
Общество
Сербская и югославская певица Мерима Негомир скончалась в 69 лет
13:29
Весь мир
Премьер-министр Ливии провел опрос среди граждан на тему выборов
13:27
Политика
Депутат Госдумы Белик: политики в США зарабатывают деньги на идеях о «российской угрозе»
13:27
Происшествия
Бастрыкин требует доклад по делу петербурженки, выгонявшей детей-аутистов с площадки
13:27
Экономика
Расчеты комплексов «Искандер-М» отработали стрельбы в Ивановской области
13:26
Общество
«Почта России» начнет доставлять посылки на Ямал с помощью беспилотников
13:25
Экономика
Стоимость газа и электроэнергии в Германии вырастет более чем на 20%
Все новости

Разговоры Киркорова о Даве рассердили Бузову

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 13:07
Шоу-бизнес
Разговоры Киркорова о Даве рассердили Бузову
Prt Scr instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 20 ноября. Певица Ольга Бузова продемонстрировала свое настоящее отношение к поп-королю Филиппу Киркорову, когда тот вспомнил о ее бывшем возлюбленном Давиде Манукяне (Даве).

Бузова и Киркоров вместе с другими звездами российской эстрады приняли участие в концерте, приуроченном к 25-летию телеканала Муз-ТВ. После выступления артисты собрались в фотозоне и с удовольствием позировали журналистам. Звезда «Дома-2» нехотя фотографировалась с Киркоровым.

В какой-то момент исполнитель хита «Зайка моя» произнес имя ее бывшего возлюбленного. Бузова старалась улыбаться на камеры, однако вышло это у нее неестественно. Киркоров обратился к певице, но та сделала вид, что не слышит его.

Разговоры Киркорова о Даве рассердили Бузову
Pr Scr instagram.com / @muztv

Светской львице не очень понравилось, что Киркоров приобнял ее. Она холодно подставила ему щеку для поцелуя. Журналисты полагают, что звезды рассорились из-за Манукяна. До этого новосибирский блогер сопровождал поп-короля на вручение наград премии Муз-ТВ. Тогда артисты были одеты в свадебные фраки и выглядели как влюбленные.

Ранее сообщалось, что столичный суд оштрафовал на миллион рублей телеканал Муз-ТВ. Причиной такого решения была пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Разговоры Киркорова о Даве рассердили Бузову
киркоров бузова МУЗ-ТВ
Комментировать