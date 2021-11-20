Разговоры Киркорова о Даве рассердили Бузову

Москва, 20 ноября. Певица Ольга Бузова продемонстрировала свое настоящее отношение к поп-королю Филиппу Киркорову, когда тот вспомнил о ее бывшем возлюбленном Давиде Манукяне (Даве).

Бузова и Киркоров вместе с другими звездами российской эстрады приняли участие в концерте, приуроченном к 25-летию телеканала Муз-ТВ. После выступления артисты собрались в фотозоне и с удовольствием позировали журналистам. Звезда «Дома-2» нехотя фотографировалась с Киркоровым.

В какой-то момент исполнитель хита «Зайка моя» произнес имя ее бывшего возлюбленного. Бузова старалась улыбаться на камеры, однако вышло это у нее неестественно. Киркоров обратился к певице, но та сделала вид, что не слышит его.

Pr Scr instagram.com / @muztv

Светской львице не очень понравилось, что Киркоров приобнял ее. Она холодно подставила ему щеку для поцелуя. Журналисты полагают, что звезды рассорились из-за Манукяна. До этого новосибирский блогер сопровождал поп-короля на вручение наград премии Муз-ТВ. Тогда артисты были одеты в свадебные фраки и выглядели как влюбленные.

Ранее сообщалось, что столичный суд оштрафовал на миллион рублей телеканал Муз-ТВ. Причиной такого решения была пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.