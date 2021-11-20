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Рар объяснил, почему «Зеленые» не смогут остановить «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 13:11
Экономика
Рар объяснил, почему «Зеленые» не смогут остановить «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 20 ноября. Задержка с сертификацией «Северного потока — 2» вновь спровоцировала разговоры о возможных ограничениях, которые могут наложить Берлин или Брюссель на газопровод под влиянием «Зеленых».

Однако немецкий политолог Александр Рар убежден, что на данный момент запуску «СП-2» ничто не угрожает, ведь Германия просто не сможет выжить без газа. По словам эксперта, «Зеленые» действительно активно выступают за полный переход на возобновляемые источники энергии, но пока это просто нереально.

«"Зеленые" хотят это все остановить и вообще прекратить притоки газа в Европу. Причем не только российского. Они и против американского сжиженного газа по экологическим соображениям. Но с моей точки зрения, это пока утопия», — заявил политолог в интервью «Sputnik на русском».

Рар напомнил, что «Зеленые» хоть и получили возможность занять ряд министерских кресел после прошедших выборов в Бундестаг, победу в голосовании все-таки одержали Социал-демократы. Именно лидер СДПГ Олаф Шольц имеет больше всего шансов стать новым канцлером Германии. При этом, как отмечает аналитик, социал-демократы традиционно выступают как за газовую энергетику, так и за поддержание связей с Россией.

«Социал-демократическая партия все еще находится в традициях бывшего канцлера Вилли Брандта, который и начал всю эту политику разрядки еще в отношении Советского Союза. Именно при нем были построены первые трубы, которые начали качать советский газ через Германию в Европу. Газовые электростанции — это тоже идея социал-демократов. Это правильная идея», — рассказал эксперт.

Рар объяснил, почему «Зеленые» не смогут остановить «Северный поток — 2»
pixabay.com /

Как отмечает политолог, СДПГ активно поддерживает переход на возобновляемые источники энергии. Однако социал-демократы прекрасно понимают, что газ в таком случае является лучшим источником энергии из всех возможных вариантов.

«Социал-демократы находятся в консенсусе, который существует в Германии, что нам впредь не нужны будут атомные электростанции. Мы отказываемся от атома, а также от угля. Но обновляемые источники не производят еще столько электричества, чтобы быть задействованными в немецкой промышленности. Поэтому нам нужен газ, в том числе для газовых электростанций, которыми тут должны заменить и будут заменять в ближайшие месяцы и годы угольные электростанции», — объяснил Рар.

По мнению эксперта, будущим поколениям европейцев, вероятно, действительно придется более активно переходить на возобновляемые источники энергии ради экологии. Однако, отмечает Рар, пока Германия будет идти к этому не революционным, а эволюционным путем.

«Олаф Шольц, конечно, будет выступать за построение газовых электростанций. Для этого нужны будут большие объемы газа, в том числе из России», — уверен немецкий политолог Александр Рар.

Ранее политолог Александр Рар назвал две главные ошибки Украины с «Северным потоком — 2».

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