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Обозреватели WSJ восхитились политикой «российского силача» Владимира Путина

Политика
Обозреватели WSJ восхитились политикой «российского силача» Владимира Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 20 ноября. Запад должен отказаться от самолюбивого убеждения про то, что Россия якобы слабое государство, которое легко поддается чужому мнению. К такому выводу пришли обозреватели The Wall Street Journal Юджин Румер и Эндрю С. Вайс.

По словам экспертов, российский президент Владимир Путин за время своего правления сумел осуществить практически все, чтобы укрепить положение Москвы в важных направлениях. Глава государства модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, сделал вокруг России кольцо дружественных стран, а также дал понять западным игрокам, что НАТО должна отказаться от идеи расширения на Восток.

«Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: «Если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар». Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», — написали журналисты.

Обозреватели WSJ восхитились политикой «российского силача» Владимира Путина
pixabay.com /

Юджин Румер и Эндрю С. Вайс восхитились тем, как Владимиру Путину удалось пустить по ветру корыстные нарративы Запада о том, что Россия якобы угасающая держава. Президент разбил скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене, сказано в материале WSJ.

Как стало известно ранее, Путин констатировал сужение возможностей для сотрудничества с Евросоюзом. По его словам, европейские страны отталкивают Россию санкциями и голословными заявлениями.

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