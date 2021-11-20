NI: разработка в России ЗРК С-550 стала неприятным сюрпризом для Пентагона

Вашингтон, 20 ноября. Россия поставила в тупик аналитиков Пентагона, объявив о разработке новейшего комплекса ПВО и ПРО С-550, полагает американский военный обозреватель Себастьен Роблин.

Российские системы С-550 смогут перехватывать любые баллистические цели и поражать космические объекты, пишет аналитик Себастьен Роблин в статье для издания The National Interest (NI), пересказ его материала представлен «ПолитРоссией». Автор подчеркивает, что появление у российской армии комплексов С-550 анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, что стало крайне неприятным сюрпризом для Пентагона.

«С-550 станет модификацией системы С-500 и будет специализироваться на стратегической обороне», — пишет Роблин.

Он предполагает, что дальнобойность и мобильность будут главными достоинствами нового российского средства противовоздушной и противоракетной обороны, причем по сочетанию данных параметров у них нет аналогов в ВС США.

«Такие платформы будет труднее обнаружить и уничтожить с помощью стелс-самолетов и крылатых ракет», — подчеркивает автор NI.

Благодаря наличию С-550 Россия «смогла поквитаться с США» за выход Вашингтона из Договора по ПРО и вынудила Пентагон существенно скорректировать свои планы военного строительства, резюмировал Роблин.

Ранее стало известно, что западные военные эксперты продолжают строить версии о боевых возможностях комплексов ПВО и ПРО С-550 и их совместимости с системами С-500 «Прометей».