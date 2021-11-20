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НМ ЛНР: бронетехника ВСУ замечена у Станицы Луганской

Армия
НМ ЛНР: бронетехника ВСУ замечена у Станицы Луганской
Федеральное агентство новостей

Луганск, 20 ноября. Бронированная техника ВСУ замечена вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе военного ведомства ЛНР.

Офицер пресс-службы уточнил, что бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 украинских силовиков находится рядом с подконтрольным ВСУ населенным пунктом Станица Луганская. Также размещение бронетехники ВСУ зафиксировано еще в ряде поселений у линии соприкосновения в Донбассе, в том числе в районе Воздвиженки, Криничного и Троицкого.

Народная милиция Луганской Народной Республики подчеркивала, что Киев использует средства РЭБ для противодействия БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии разграничения в Донбассе. Тем самым ВСУ надеются скрыть факты размещения техники и вооружения, запрещенных Минским соглашениям.

Подразделения НМ в рамках действующего перемирия наблюдают за действиями ВСУ у линии разграничения. Бойцы Народной милиции готовы при необходимости отреагировать на угрозу со стороны Киева, отметили в пресс-службе НМ ЛНР.

Ранее сообщалось, что украинские силовики продолжают обстреливать территории ЛНР и ДНР. Так, в результате одной из атак снаряд попал по техникуму в Первомайске.

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ЛНР всу донбасс
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