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WSJ: авианосцы ВМС США ждет неминуемое поражение в случае войны с Россией

Армия
WSJ: авианосцы ВМС США ждет неминуемое поражение в случае войны с Россией
wikipedia.org

Вашингтон, 20 ноября. Авианосцы Военно-морских сил США не имеют ни единой возможности приблизиться к берегам России для нанесения удара, пишет капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье для The Wall Street Journal.

По его словам, Россия и Китай обладают новейшими разработками в сфере вооружения, которым не в состоянии противостоять американский флот. В настоящее время авиакрыло каждого из боевых кораблей США включает самолеты, дальность действия которых составляет немногим более 800 км, отметил Хендрикс, передает «ПолитРоссия».

В то же время на вооружении КНР имеются противокорабельные ракеты Dong Feng-21, которые способны поражать цели на расстоянии более 1500 км. Российские оборонные комплексы и вовсе обладают впечатляющим радиусом действия. Так, отмечает автор статьи, если ракеты ВС РФ смогут обогнуть земной шар, то никто из экспертов не удивится.

Хендрикс напомнил, что Соединенные Штаты сами загнали себя в угол. Так, в течение долгого времени американские авианосцы могли действовать в связке со штурмовиками Grumman A-6 Intruder с дальностью действия более 1200 км. Позже их заменили на еще более мощные A-12 Avenger. Однако в 1991 году проект по модернизации был отозван тогдашним главой Пентагона Диком Чейни.

В результате на вооружении ВМС США поступили дорогие бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet, которые, несмотря на маневренность и скорость, неспособны подобраться к берегам России или Китая. Также никаких шансов нет и у самолетов пятого поколения F-35. Военно-морские силы США ждет неминуемое поражение в случае военного столкновения с РФ, заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет высмеял планы США по вторжению в российский Крым. Он напомнил, что на вооружении ВС РФ есть современная боевая техника, которая не позволит противнику приблизиться к границам страны.

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