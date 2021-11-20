Депутат ГД Драпеко рассказала о росте выплат в 2022 году и напомнила об индексации пенсий

Прожиточный минимум и МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в 2022 году будут повышены на 8,6%, прибавка составит примерно 1 тысячу рублей. Соответствующие поправки, внесенные президентом России Владимиром Путиным, Госдума рассмотрит уже на следующей неделе. Комментируя свое предложение, глава государства отметил, что реальная инфляция в стране значительно превысила прогнозируемую, нужно постараться компенсировать россиянам рост цен. Одновременно с увеличением МРОТ и прожиточного минимума повысятся и другие выплаты, размер которых привязан к этим показателям, в том числе пособия для малоимущих и на детей.

Депутат Госдумы, заслуженная артистка России Елена Драпеко в авторской колонке для ФАН размышляет о принимаемых государством мерах по поддержке населения и объясняет, какие, на ее взгляд, шаги следует предпринять дополнительно. Напоминаем, мнение, высказываемое в колонке, является личной позицией автора, которая может не совпадать с позицией редакции.

Федеральное агентство новостей /

Давайте снова вспомним о пенсионерах. Колонка Елены Драпеко

Напомню читателям, что я голосовала против предложенного правительством проекта бюджета, как и представители нашей фракции «Справедливая Россия — За правду». Об этом я рассказывала ранее.

Основная причина в том, что в предложенном проекте бюджета на тот момент были заложены социальные выплаты, которые планировалось проиндексировать на суммы ниже реальной инфляции. Индексация в бюджете рассчитывалась из инфляции в 5,8%, но сегодня, как это видно, в том числе из поручения президента, показатели значительно выше. Мы очень рады, что лидер страны согласился с нами и в Госдуму уже внесены соответствующие поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума выше того процента инфляции, который ранее закладывался.

Бюджетный комитет Госдумы уже рассмотрел президентские поправки, и они скоро будут поставлены на голосование. Их принятие очень важно для всех россиян. Это приведет не только к повышению непосредственно МРОТ и прожиточного минимума. Как следствие, в стране будут проиндексированы на более высокий процент зарплаты, привязанные к величине МРОТ, — это также приведет к увеличению всех социальных выплат: пособий, пенсий, выплат на ребенка, выплат по больничным листам и так далее. Это очень хорошо, но, на мой взгляд и по мнению моих коллег по фракции, останавливаться на этом не стоит — нам есть куда двигаться дальше.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомню, на встрече с министром финансов в Государственной думе я и мои однопартийцы в очередной раз настаивали на необходимости провести индексацию пенсий работающим пенсионерам, как мы помним, замороженную еще с 2016 года. Эту меру, на наш взгляд, необходимо также распространить на военных пенсионеров, которым серьезно недоиндексируют выплаты. Мы не оставим эту тему и будем продолжать этот разговор с правительством, убеждая в необходимости предлагаемых нами мер. Наша фракция считает, что на сегодня ресурсы для этого имеются, о чем я говорила ранее, и у нас есть план, откуда эти ресурсы можно мобилизовать.

Что касается увеличения МРОТ и прожиточного минимума, то наша фракция, безусловно, поддержит эти предложения. Очень хорошо, что наши граждане в 2022 году имеют шанс получить причитающиеся им выплаты с учетом новых показателей инфляции, отраженных в предложении президента.