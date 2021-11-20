Басилашвили назвал смерть Гаркалина большой трагедией для театрального сообщества

Санкт-Петербург, 20 ноября. Народный артист СССР Олег Басилашвили высказался о смерти звезды комедии «Ширли-мырли» Валерия Гаркалина. Актер выразил соболезнования родным, близким и друзьям ушедшего коллеги.

По словам Басилашвили, Гаркалин был хорошим человеком и замечательным актером. Звезда «Осеннего марафона» всегда восхищался коллегой как артистом, особенно в «Ширли-мырли» и некоторых других фильмах.

«Мне очень жаль, что его нет больше в жизни, это большая трагедия для нашего театрального сообщества», — подчеркнул Басилашвили в комментарии «Петербургскому дневнику».

Напомним, Валерий Гаркалин скончался 20 ноября от последствий коронавируса. Точной причиной смерти артиста назвали полиорганную недостаточность. Актер, которому было 67 лет, попал в больницу с COVID-19 еще в начале октября. Врачи боролись за жизнь звезды отечественного кино почти два месяца.