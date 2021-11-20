Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 13:40
13:39
Экономика
Депутат ГД Кумин предложил ограничить деятельность российских банков
13:35
Весь мир
Избирком Ливии зарегистрировал 23 кандидата на президентских выборах
13:32
Спорт
Участников Открытого чемпионата Австралии обязали вакцинироваться от COVID-19
13:32
Общество
Сербская и югославская певица Мерима Негомир скончалась в 69 лет
13:29
Весь мир
Премьер-министр Ливии провел опрос среди граждан на тему выборов
13:27
Политика
Депутат Госдумы Белик: политики в США зарабатывают деньги на идеях о «российской угрозе»
13:27
Происшествия
Бастрыкин требует доклад по делу петербурженки, выгонявшей детей-аутистов с площадки
13:27
Экономика
Расчеты комплексов «Искандер-М» отработали стрельбы в Ивановской области
13:26
Общество
«Почта России» начнет доставлять посылки на Ямал с помощью беспилотников
13:25
Экономика
Стоимость газа и электроэнергии в Германии вырастет более чем на 20%
Все новости

Басилашвили назвал смерть Гаркалина большой трагедией для театрального сообщества

Общество
Басилашвили назвал смерть Гаркалина большой трагедией для театрального сообщества
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 ноября. Народный артист СССР Олег Басилашвили высказался о смерти звезды комедии «Ширли-мырли» Валерия Гаркалина. Актер выразил соболезнования родным, близким и друзьям ушедшего коллеги.

По словам Басилашвили, Гаркалин был хорошим человеком и замечательным актером. Звезда «Осеннего марафона» всегда восхищался коллегой как артистом, особенно в «Ширли-мырли» и некоторых других фильмах.

«Мне очень жаль, что его нет больше в жизни, это большая трагедия для нашего театрального сообщества», — подчеркнул Басилашвили в комментарии «Петербургскому дневнику».

Напомним, Валерий Гаркалин скончался 20 ноября от последствий коронавируса. Точной причиной смерти артиста назвали полиорганную недостаточность. Актер, которому было 67 лет, попал в больницу с COVID-19 еще в начале октября. Врачи боролись за жизнь звезды отечественного кино почти два месяца.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Басилашвили назвал смерть Гаркалина большой трагедией для театрального сообщества
актер басилашвили гаркалин
Комментировать