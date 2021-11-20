Бойцы ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ у населенных пунктов Попасная и Врубовка

Луганск, 20 ноября. Украинские силовики применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех беспилотникам наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, в районе населенных пунктов Попасная и Врубовка, которые расположены у линии соприкосновения сторон в Донбассе, зафиксировано использование военнослужащими ВСУ комплексов «Буковель-АД». Украинские силовики используют средства РЭБ, чтобы помешать наблюдателям ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации на линии соприкосновения.

«Вблизи населенных пунктов Попасная и Врубовка мобильные группы с помощью станции «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли минометный удар по населенному пункту Долгое в Луганской Народной Республике. В результате обстрела ВСУ одна мирная жительница получила ранения.