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Бойцы ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ у населенных пунктов Попасная и Врубовка

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 12:48
Армия
Бойцы ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ у населенных пунктов Попасная и Врубовка
flickr.com  /  OSCE/Mariia Aleksevych

Луганск, 20 ноября. Украинские силовики применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех беспилотникам наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, в районе населенных пунктов Попасная и Врубовка, которые расположены у линии соприкосновения сторон в Донбассе, зафиксировано использование военнослужащими ВСУ комплексов «Буковель-АД». Украинские силовики используют средства РЭБ, чтобы помешать наблюдателям ОБСЕ осуществлять мониторинг ситуации на линии соприкосновения.

«Вблизи населенных пунктов Попасная и Врубовка мобильные группы с помощью станции «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли минометный удар по населенному пункту Долгое в Луганской Народной Республике. В результате обстрела ВСУ одна мирная жительница получила ранения.

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Луганск ЛНР всу донбасс обсе беспилотник
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