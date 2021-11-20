Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Москва, 20 ноября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил орден Андрея Первозванного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Патриарху присвоили награду за вклад в сохранение и развитие культурных традиций. Уникальная церемония вручения ордена с оркестром состоялась в Екатерининском зале Кремля. Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации.

Немногим ранее патриарх Кирилл высказался о пандемии коронавируса. Он отметил, что человечество должно относиться к COVID-19 как к временному испытанию. Людям придется переосмыслить свою роль и место в мире, считает священнослужитель.