Медики рассказали о последних сутках жизни Валерия Гаркалина

Москва, 20 ноября. Коронавирус полностью поразил легкие звезды фильма «Ширли-мырли» Валерия Гаркалина перед смертью. В последние сутки жизни актер находился в крайне тяжелом состоянии, рассказал источник в здравоохранении.

Исход болезни артиста можно было предсказать за день до случившегося. Гаркалину хотели сделать компьютерную томографию, но тяжелое состояние пациента не давало возможности отвезти его на КТ, пояснил источник kp.ru. Врачам пришлось привезти рентген-аппарат в палату артиста, чтобы определить степень поражения его легких.

«Обнаружилось, что легкие поражены тотально — в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов», — подчеркнул источник.

Напомним, Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом 2 октября. Врачи боролись за жизнь 67-летнего актера почти два месяца. Причиной смерти артиста, скончавшегося 20 ноября, стала полиорганная недостаточность.