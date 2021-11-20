Власти Японии обсуждают возможность выпуска на рынок стратегических запасов нефти

Токио, 20 ноября. Японские власти начали обсуждение мер по выпуску на рынок стратегических запасов нефти для стабилизации цен, пишет газета Nikkei со ссылкой на источники в правительстве.

Законодательство страны предусматривает использование стратегических резервов в случае недостатка импорта или стихийных бедствий. Правительство Японии поступало так в 1991 году во время войны в Персидском заливе и в 2011 году после землетрясения и цунами. Однако сейчас власти ищут другие способы вывода запасов на рынок.

По данным японского министерства экономики, торговли и промышленности, на конец сентября в государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти. Этого объема достаточно для обеспечения внутренних потребностей Японии в течение 235 дней.

Как стало известно ранее, администрация президента США Джо Байдена обратилась к властям Индии, Китая, Южной Кореи и Японии с просьбой проработать возможность открытия запасов нефти. Однако Индия отказала США, сославшись, что стратегические резервы созданы на случай форс-мажора.