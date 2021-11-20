Глава Рособоронэкспорта Михеев: Россия готова поставить средства ПВО Сербии

Москва, 20 ноября. Россия готова рассмотреть и выполнить заявку Сербии на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, в настоящее время российская сторона не ведет с Сербией переговоров о закупке средств ПВО, однако в случае необходимости Москва готова в кратчайшие сроки поставить Белграду подобное вооружение, передает РИА Новости.

«В случае обращении сербской стороны мы готовы в кратчайшие сроки рассмотреть их заявки на поставку российской оборонной продукции», — сказал Михеев.

Стоит отметить, что ранее Белград закупил у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1». При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика рассматривает вопрос о закупке российских ЗРК С-400 «Триумф». Кроме того, сербский лидер высоко оценил оборонное сотрудничество между Белградом и Москвой.