Тысячи жителей центрального Ирана вышли на митинги из-за дефицита воды

Тегеран, 20 ноября. В иранской провинции Исфахан уже 12 дней продолжаются митинги фермеров, страдающих от дефицита воды. Изначально акции протеста проходили перед зданием региональной компании по управлению водными ресурсами, однако впоследствии демонстранты собрались возле пересохшего русла реки Заянде, требуя от правительства принять меры и исправить ситуацию.

Как сообщается, люди разбили лагерь и отказываются покидать его до тех пор, пока «вода не вернется в реку». Изначально в протестах участвовали несколько сотен фермеров из ряда округов Исфахана, однако накануне с приездом в этот район министра энергетики Ирана Али Акбара Мехрабияна к митингующим в знак солидарности присоединилось еще несколько тысяч человек. Как заявляют работники сельскохозяйственного сектора, более миллиона из них столкнулись с острым кризисом из-за засухи: в восточной части провинции без полива погибли крупные урожаи пшеницы и ячменя.

ТАСС / Автор: Hamidreza Nikoomaram Кредит: AP/TASS

Подобные мероприятия происходили здесь в прошлом неоднократно, о чем периодически сообщала местная пресса. Жители считают, что проблема не только в засухе, но и в несправедливом распределении водных ресурсов по провинциям выше по течению Заянде.

«Я буду отстаивать права всех фермеров, поскольку президент поручил мне поехать в Исфахан и подробно изучить все проблемные вопросы в его восточной части», — сказал Мехрабиян на встрече с митингующими.

#Breaking: Tens of thousands protest in Isfahan as people join enraged farmers protesting water shortage. Chants: "Water in Zayandeh Rud river is our unalienable right," "Mullahs get lost." @Maryam_Rajavi: You can achieve your rights through perseverance & solidarity. pic.twitter.com/CvRhUZXion — Ali Safavi (@amsafavi) November 19, 2021

Летом аналогичная ситуация произошла в провинции Хузестан на юге страны. Местное население устроило многодневные демонстрации и беспорядки из-за дефицита воды для личного потребления и ведения сельскохозяйственной деятельности.

При этом многие обвиняли власть в предвзятом отношении на национальной почве: в регионе проживает большое число этнических арабов, которые неоднократно жаловались на притеснения со стороны правительства. В ходе беспорядков произошли стычки протестующих с полицией, из-за чего пострадали несколько десятков человек.

July 22 - Aligudarz, W #Iran

Locals joined #IranProtests over water shortage which has extended into a 8th day.

Intense clashes reported between riot police and protesters supporting Khuzestan.

One protester killed, several injured#خوزستان_تنها_نیست pic.twitter.com/MkkHLXZv6X — IRAN HRM (@IranHrm) July 22, 2021

Тем не менее выглядит сомнительным, что истощение рек в Хузестане — последствия злонамеренных действий руководства страны. Подобная ситуация отмечается на всем Ближнем Востоке из-за многолетней засухи. Дефицит воды и его острые последствия наблюдаются также в Сирии, где резко снизились урожаи хлопка и оливок, и в Ираке, который в следующем году вдвое сократит площадь посевных полей из-за невозможности их полива.

Iran: Raisi Says Plans Devised To Address Water Shortage https://t.co/LHDWJgDZDI — Zyite.com (@zyiteblog) November 11, 2021

Стоит отметить, что президент Ирана Эбрахим Раиси недавно обратил внимание на дефицит водных ресурсов. По его словам, администрация разработала стратегию по борьбе с этой проблемой, которая включает долгосрочные и краткосрочные программы. Одним из пунктов стало как раз более грамотное распределение имеющихся источников между различными регионами.

Вероятно, теперь власти Исламской Республики озаботятся и ремонтом междугородних трубопроводов, утечки в которых, по некоторым данным, приводят к утрате до 15% питьевой воды. Также на дефицит повлияло и незаконное использование ресурсов: оценочно более 400 млн кубометров было потрачено в обход учетного оборудования.