Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 15:11
15:07
Спорт
Бывший телохранитель Тайсона заявил, что боксер занимался сексом перед поединками
15:02
Общество
Кожевникова призналась, что ушла с курса Гаркалина ради съемок в сериале
15:02
Общество
Главврач Филатовской больницы Вечорко предупредил об опасности самолечения от COVID-19
15:01
Происшествия
Грузовик снес надземный пешеходный переход в Лакинске под Владимиром
15:01
Общество
Yahoo News Japan: полифенолы в составе шоколада полезны для здоровья и красоты
14:58
Весь мир
В Латакии началось строительство Центра преподавания русского языка
14:55
Происшествия
Погибшую в пожаре семью из шести человек похоронили в одной могиле под Воронежем
14:47
Общество
Голод и запах изо рта могут свидетельствовать о дефиците углеводов в организме
14:46
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после гибели двоих рабочих при обвале грунта в Одинцово
14:43
Происшествия
Женщина погибла в лобовой аварии под Волгоградом
Все новости

Конфузы Байдена: подборка нелепых ситуаций, в которые попадал президент США

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 14:21
Общество
Конфузы Байдена: подборка нелепых ситуаций, в которые попадал президент США
Федеральное агентство новостей  / 

Для кого-то президент США Джо Байден является примером настоящего лидера, но многих его поступки вдохновляют на создание мемов. В различных интервью и публичных заявлениях американский лидер часто допускал нелепые, порой даже комичные ошибки. В подобных конфузах с ним может посоперничать, пожалуй, только мэр Киева Виталий Кличко.

В честь 79-летия ФАН собрал самые известные мемы с участием Джо Байдена, которые облетели весь мир.

После падения Джо Байдена с трапа пользователи долгое время не могли оставить его в покое. В марте этого года 78-летний политик упал три раза перед тем, как забраться в самолет. Все это породило волны обсуждения и негодования, что президент страны не может справиться с простой задачей. А многие, напротив, подошли к ситуации с юмором и из видео сделали множество мемов.

 

После падения на трапе Джо Байден решил держать форму несмотря ни на что, но перестарался. Так, во время интервью телеканалу CNN американский президент замер на 15 секунд в странной позе: руки согнуты, кулаки сжаты. Поза Байдена сразу стала новым мемом.

Конфузы Байдена: подборка нелепых ситуаций, в которые попадал президент США
Prt Scr twitter.com / @CarpensSam

Конфузы Байдена: подборка нелепых ситуаций, в которые попадал президент США
Prt Scr twitter.com / @Brick_Suit

Крепкий сон американского политика на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Twitter моментально разобрали на мемы. Ролики с уснувшим Джо Байденом набрали миллионные просмотры, а фантазии пользователей не знали границ.

Вражда бывшего президента Дональда Трампа с Джо Байденом — еще один повод посмеяться для многих пользователей. Предвыборные дебаты породили кучу мемов, которые являются до сих пор актуальными.

Конфузы Байдена: подборка нелепых ситуаций, в которые попадал президент США
facebook.com / @Best Joe Biden Memes

Конфузы Байдена: подборка нелепых ситуаций, в которые попадал президент США
facebook.com / @Best Joe Biden Memes

Экс-президент США Барак Обама в предвыборной гонке не скрывал, что поддерживает своего соратника Джо Байдена. Их дружба и тесное общение переросли в мемы.

Конфузы Байдена: подборка нелепых ситуаций, в которые попадал президент США
facebook.com / @Best Joe Biden Memes

А после победы на выборах в 2020 году Джо Байден стал главным героем юморных коллажей.

Конфузы Байдена: подборка нелепых ситуаций, в которые попадал президент США
facebook.com / @Best Joe Biden Memes

Вернуться назад
Все новости / Общество / Конфузы Байдена: подборка нелепых ситуаций, в которые попадал президент США
обама трамп байден
Комментировать