Конфузы Байдена: подборка нелепых ситуаций, в которые попадал президент США

Для кого-то президент США Джо Байден является примером настоящего лидера, но многих его поступки вдохновляют на создание мемов. В различных интервью и публичных заявлениях американский лидер часто допускал нелепые, порой даже комичные ошибки. В подобных конфузах с ним может посоперничать, пожалуй, только мэр Киева Виталий Кличко.

В честь 79-летия ФАН собрал самые известные мемы с участием Джо Байдена, которые облетели весь мир.

После падения Джо Байдена с трапа пользователи долгое время не могли оставить его в покое. В марте этого года 78-летний политик упал три раза перед тем, как забраться в самолет. Все это породило волны обсуждения и негодования, что президент страны не может справиться с простой задачей. А многие, напротив, подошли к ситуации с юмором и из видео сделали множество мемов.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

После падения на трапе Джо Байден решил держать форму несмотря ни на что, но перестарался. Так, во время интервью телеканалу CNN американский президент замер на 15 секунд в странной позе: руки согнуты, кулаки сжаты. Поза Байдена сразу стала новым мемом.

Prt Scr twitter.com / @CarpensSam

Prt Scr twitter.com / @Brick_Suit

Крепкий сон американского политика на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Twitter моментально разобрали на мемы. Ролики с уснувшим Джо Байденом набрали миллионные просмотры, а фантазии пользователей не знали границ.

В израильском сегменте интернета распространяют мемы на спящего Байдена во время встречи с Беннетом. ???? pic.twitter.com/CCDr3rDXc2 — Artyom (@mox_victoria) August 29, 2021

Вражда бывшего президента Дональда Трампа с Джо Байденом — еще один повод посмеяться для многих пользователей. Предвыборные дебаты породили кучу мемов, которые являются до сих пор актуальными.

facebook.com / @Best Joe Biden Memes

facebook.com / @Best Joe Biden Memes

Экс-президент США Барак Обама в предвыборной гонке не скрывал, что поддерживает своего соратника Джо Байдена. Их дружба и тесное общение переросли в мемы.

facebook.com / @Best Joe Biden Memes

А после победы на выборах в 2020 году Джо Байден стал главным героем юморных коллажей.