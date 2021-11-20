Баринов назвал ушедшего Гаркалина человеком уникальной доброжелательности

Москва, 20 ноября. Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал печальную новость о смерти актера и педагога Валерия Гаркалина. Он вспомнил о положительных человеческих качествах ушедшего коллеги.

Баринов отметил, что дружил как с самим Гаркалиным, так и с его покойной супругой. Смерть популярного актера часто становится потерей для тысяч или даже миллионов людей, которые его знали и любили, подчеркнул артист в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Он очень талантливый артист. Для меня — очень хороший человек. Это был человек уникальной доброжелательности, любые ситуации он мог превратить в смешные ситуации, какие-то добрые», — высказался актер о Гаркалине.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

По словам Баринова, в его коллеге наблюдалось редкое сочетание талантливого и очень доброго человека. Актер добавил, что сам переболел COVID-19, поэтому до последнего верил в выздоровление звезды комедии «Ширли-мырли».

О смерти Валерия Гаркалина стало известно 20 ноября. Актер, которому было 67 лет, скончался от последствий коронавируса.