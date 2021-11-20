Украинский рэпер Киевстонер стал отцом

Киев, 20 ноября. Бывший участник проекта «Грибы», рэпер Киевстонер (Альберт Васильев) сообщил подписчикам в Instagram о рождении первенца.

Музыкант долгое время скрывал отношения с моделью по имени Алина. До этого он встречался с Лилией Багировой, с которой расстался осенью прошлого года. Киевстонер не хотел, чтобы вокруг него и беременной избранницы ходили какие-то слухи.

В Instagram он опубликовал снимок с новорожденным малышом. На фото музыкант касается пальцем крохотной ручки ребенка.

«Алина, ты самая сильная и невероятная женщина на земле. Спасибо тебе за то, что рядом. Спасибо тебе за смысл жить больше», — написал Киевстонер.

Pr Scr instagram.com / @kyivstoner

Многие российские артисты поздравили коллегу с первенцем, среди них были Клава Кока, рэпер Hammali, Федук, Глюкоза, Юлианна Караулова и другие звезды. Публикация набрала более двухсот тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко снова стали родителями. Для звездной пары это уже третий общий ребенок. От первого брака с Оксаной Пономаренко у спортсмена есть дочь Ангелина.