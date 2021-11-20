Жанна Эппле: «Я была влюблена в Валерия Гаркалина»

Было предсказуемо, что Валерия Гаркалина скоро не станет, заявила в комментарии ФАН советская и российская актриса, заслуженная артистка России Жанна Эппле.

О смерти народного артиста России Валерия Гаркалина стало известно 20 ноября, на протяжении двух месяцев он боролся с коронавирусом. У артиста на фоне заболевания начали отказывать все органы. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Актеру было 67 лет.

Жанна Эппле в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметила, что такой итог был прогнозируем.

«Переливания, аппараты, он плохо себя чувствовал, несколько операций на сердце у него было, уже ходить не мог», — пояснила она.

Жанна призналась, это очень большая потеря для нее, и рассказала, что в молодости Валерий был для нее не просто мужчиной.

«Мы дружили с Валерием 30 лет, по молодости я даже была в него влюблена. Мне очень горько», — сказала она.

instagram.com / @epple.ymnaya

Эппле с теплотой вспоминает Валерия Борисовича. Актриса назвала Гаркалина «невероятно заботливым другом».

«Он был очень образованным и тонким человеком, был талантливым и красивым. В марте 2019 года он предложил мне набирать курс в ГИТИСе. Я ему сказала: «Валер, я еще не готова, давай наберем следующий курс». Валера ответил: «Милая, я не знаю, что будет через четыре года, буду ли я жить. Так и получилось — не набрали мы с ним курс», — заключила артистка.

Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

Ранее российский актер театра и кино Дмитрий Никулин в интервью с ФАН рассказал, что Валерий Гаркалин был хорошим актером и всем поднимал настроение. Актер отметил, несмотря на все жизненные трудности, Валерий Борисович оставался жизнерадостным человеком.